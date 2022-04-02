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Зеленський повністю виключає відмову від територій України заради мирної угоди з РФ

Дата публікації
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13к
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Зеленський повністю виключає відмову від територій України заради мирної угоди з РФ

Офіс Президента України

"Ми не торгуємо своєю територією", сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не буде відмовлятися від будь-якої своєї території у переговорах з Росією щодо можливого припинення війни.

Про це голова держави сказав в інтерв’ю Fox News.

Журналіст телеканалу запитав, на що Зеленський готовий погодитися, щоб укласти мирну угоду, конкретно нагадав про можливість поступитися територіями України перед Росії.

"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється", – відповів Зеленський. 

Український президент додав, що його країна шукає зобов’язань від провідних держав щодо того, що безпека України буде захищена угодою.

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