Зеленський пояснив, чому і для кого російські пропагандисти поширюють брехливі заяви про "взяття" Соледара

Український президент Володимир Зеленський спростував інформацію, що нібито росіяни "захопили" Соледар Донецької області. Поширюючи неправду, пропагандисти таким чином хочуть підтримати мобілізацію у РФ.

Про це глава держави сказав у традиційному відеозверненні у середу, 11 січня.

"Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара – майже повністю зруйнованого окупантами міста – ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати – і вже подають – це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію", - пояснив глава держави.

Зеленський зауважив, що потенціал української армії зростає.

"Але бої тривають. Донецький напрямок – тримається. І ми без перерви навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому", - сказав він.

Жорсткі бої за Соледар

Соледар Донецької області став новою мішенню ЗС РФ та найманців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку. Після місяців невдалих спроб взяти Бахмут, окупанти атакували Соледар великими силами, зайшли в місто, але українські військові зупинили їхнє просування.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що ПВК "Вагнер" кинула на штурм Соледара свої найкращі підрозділи - ветеранів з досвідом бойових дій у Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

За останньою інформацією від Генштабу ЗСУ, Росія попри все намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області. Ворог проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку, взявши взяти під контроль Соледар та шляхи постачання наших підрозділів. Окупанти зазнають великих втрат, але бої тривають.

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