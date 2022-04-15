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Зеленський пояснив, чому не поїхав з України після повномасштабного вторгнення Росії

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Зеленський пояснив, чому не поїхав з України після повномасштабного вторгнення Росії

Офіс Президента України

Президент не виїхав за кордон попри отримання подібних пропозицій.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що не поїхав за кордон після повномасштабного вторгнення Росії, адже у нього не було навіть такої думки. Крім того, президент переконаний, що його від'їзд зіграв би на руку ворогові.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю BBC.

"Мені не все одно просто, що відбувається в моїй країні. Мені не все одно, що відбувається з українцями. Я один з них. Як я можу це кинути? Це неможливо просто, неможливо. У мене навіть думки не могло бути такої. У мене не було б навіть думки такої, якби я не був президентом. Я був би в Україні. Як я можу це все залишити? А зараз, коли це для мене висока відповідальність, я не міг цього зробити. Це по-перше", - сказав президент.

Він переконаний, що це був би один з кроків дестабілізації України та розкол. Також не було б такої єдиної позиції Збройних сил, президента і народу України, вважає Зеленський.

Президент додав, що не сподівається, а впевнений у перемозі України у війні з РФ.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що умовою можливої ​​зустрічі президента країни-агресорки Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського є документ про мирну угоду, готовий для підписання лідерами двох країн.

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