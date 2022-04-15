Зеленський пояснив, чому не поїхав з України після повномасштабного вторгнення Росії

Президент не виїхав за кордон попри отримання подібних пропозицій.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що не поїхав за кордон після повномасштабного вторгнення Росії, адже у нього не було навіть такої думки. Крім того, президент переконаний, що його від'їзд зіграв би на руку ворогові.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю BBC.

"Мені не все одно просто, що відбувається в моїй країні. Мені не все одно, що відбувається з українцями. Я один з них. Як я можу це кинути? Це неможливо просто, неможливо. У мене навіть думки не могло бути такої. У мене не було б навіть думки такої, якби я не був президентом. Я був би в Україні. Як я можу це все залишити? А зараз, коли це для мене висока відповідальність, я не міг цього зробити. Це по-перше", - сказав президент.

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Він переконаний, що це був би один з кроків дестабілізації України та розкол. Також не було б такої єдиної позиції Збройних сил, президента і народу України, вважає Зеленський.

Президент додав, що не сподівається, а впевнений у перемозі України у війні з РФ.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що умовою можливої ​​зустрічі президента країни-агресорки Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського є документ про мирну угоду, готовий для підписання лідерами двох країн.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 50-го дня війни

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