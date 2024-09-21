Зеленський пояснив, чому партнери відмовляються надавати далекобійне озброєння

Партнери України не дають дозвіл на використання далекобійної зброї, побоюючись ескалації конфлікту. Розвідки країн світу обмінюються інформацією, що стосується потенційних наслідків таких дій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 20 вересня.

"Чому партнери не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї? Думаю, вони бояться ескалації. Розвідки всього світу говорять одна з одною. І так в часи всіх воєн було. І я думаю, що на цьому рівні вони обмінюються тією чи іншою інформацією", - сказав він.

За його словами, існує безліч факторів, що впливають на ситуацію.

"Багато різних факторів, хтось про щось говорить, хтось з кимось домовляється, для когось це дійсно ескалація. Думаю, Байден сьогодні дійсно отримує інформацію від свого оточення, що може бути ескалація. Але, і це важливо, не все його оточення так вважає. І це вже досягнення, що не все його оточення так вважає", - розповів президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна обговорювала ініціативу Китаю та Бразилії щодо припинення війни, розпочатої Росією.

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