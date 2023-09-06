Зеленський пояснив, чому Росія вдарила ракетами по ринку в Костянтинівці

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому російська терористична армія завдала ракетного удару по ринку в Костянтинівці Донецької області. Він наголосив, що це пов'язано з невдачами окупаційних військ на фронті.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Києві.

Президент Зеленський наголосив, що окупанти цілеспрямовано вдарили по ринку в Костянтинівці, де завжди було велике скупчення людей.

"Черговий навмисний теракт Російської Федерації. Ми розуміємо, що там відбувається, із чого вони вдарили по нас. Вони завжди б’ють у цьому регіоні. А зараз вони навмисно прицільно вдарили по ринку. Удар просто по ринку, по магазинах, по аптеці. Я багато разів був у Костянтинівці зі своєю командою, і хто знає це місце, чудово орієнтується, що це цивільне місце. Там і близько немає жодних військових частин", - пояснив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що коли російські терористи зазнають невдач на фронті, вони одразу влаштовують теракт із масовими жертвами. Президент наголосив, що російський терор потрібно перемогти.

Нагадаємо, 6 вересня російська терористична армія завдала ракетного удару по місту Костянтинівка Донецької області. На місці трагедії загинуло 17 людей, серед яких є дитина.

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