Зеленський пояснив, чому Росія знову заговорила про мирні переговори

Зеленський підкреслив, що російська армія посипалися на полі бою, а тому їй треба виграти час для накопичення сил.

Глава держави Володимир Зеленський пояснив, що країна-агресорка Росія маніпулює мирними переговорами, аби зупинити процес деокупації України.

Про це український президент сказав під час виступу на засіданні Європейської Ради у п'ятницю, 7 жовтня.

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"Ми маємо зберігати політичну принциповість. Це важливо саме зараз, коли російські сили нарешті посипалися на полі бою, і наші герої щоденно звільняють село за селом, місто за містом. Щоб зупинити звільнення України, Росія почала маніпулювати темою переговорів і нібито згадала про діалог, який сама ж і відкинула, почавши цю війну", - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Росія не хоче жодних переговорів, а робить це, щоб виграти час для перегруповання і накопичення сил.

"Очевидно, що Росія не хоче ніяких справжніх переговорів. Бо якби хотіла, то відреагувала б на десятки наших пропозицій і намагань. Росія просто хоче виграти час. Хоче перегрупувати сили й накопичити ресурси, щоб ударити знову. Ми маємо не дати їй зробити це", - сказав він.

Росія знову благає про переговори

6 жовтня спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко вкотре закликала Київ сісти за стіл переговорів щодо війни. Проте українські політики дали чітку відповідь, що розмовляти з країною-терористкою не збираються. Матвієнко заявила нібито про готовність РФ припинити воєнні дії, але на своїх умовах.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що переговори будуть, але тільки з новою російською владою. А Матвієнко він порекомендував думати "про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі".

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