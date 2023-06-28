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Зеленський пояснив, чому Росії вигідно, щоб Україна була в НАТО, та висміяв Путіна через бункери

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Зеленський пояснив, чому Росії вигідно, щоб Україна була в НАТО, та висміяв Путіна через бункери

Український президент Володимир Зеленський про вступ до НАТО / Фото: Associated Press

Зеленський також висміяв Путіна через бункери.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росії має бути вигідно, щоб Україна була в НАТО, адже це оборонний союз, який ніколи не нападає на своїх сусідів. 

Про це він сказав 28 червня під час свого виступу у Верховній Раді. 

Зеленський наголосив, що українців не повинно хвилювати майбутнє Росії після поразки у жорстокій війні проти України. Наша держава повинна подбати про власну безпеку. 

"Як повноправний член НАТО Україна гарантуватиме, що в нашому регіоні пануватиме мир та свобода. І для Росії зараз було би правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО, бо члени НАТО обороняються, не знищують", - наголосив президент. 

Український лідер зазначив, що НАТО ніколи не нападає на своїх сусідів, навідмінно від Росії, а лише обороняє своїх членів від агресії. 

"Росія як ніхто зацікавлена в безпеці на своїх міжнародно визнаних кордонах, а, отже, і Росія теж зацікавлена в Україні в НАТО. Цього може бути комусь не видно лише з московських чи валдайських бункерів, весь світ це бачить", - сказав він. 

Нагадаємо, Зеленський назвав дві фундаментальні слабкості НАТО і як їх можна позбутися

Також міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україну можна запросити до НАТО, зокрема, тому, що українські військові - єдині в світі, хто має бойовий досвід у стримуванні російської армії.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1048
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