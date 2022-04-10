Зеленський пояснив, чому влада Росії не визнає своєї провини і “перетворилася на монстрів”

Зеленський пояснив, чому влада Росії не визнає своєї провини і “перетворилася на монстрів”

Український президент вважає, що перекладання Росією власної вини на іншу сторону походить від боягузтва, яке переросло в катастрофу.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що влада Росії перекладає вину за всі свої воєнні злочини на українську сторону через боягузтво.

Про це він говорив під час свого звернення увечері в неділю, 10 квітня.

Український лідер нагадав, як ще вісім років тому російські окупанти захопили Крим та знищили нормальне життя на Донбасі, але в усьому звинуватили владу у Києві.

“Вони збили малайзійський "Боїнг", а ми нібито винуваті. Вони вісім років вбивали людей, дітей на нашій землі, а ми нібито винуваті. Вони зруйнували набільш могутній промисловий регіон Сходу [України] і Європи, а ми - винуваті, Вони зламали життя мільйонам людей, а ми нібито винуваті. Вони розпочали проти нас повномасштабну війну, а ми нібито винуваті. Вони витратили на удари по Україні уже понад 2 тисячі ракет, незліченну кількість авіаційних бомб, артилерійських снарядів, мін, а ми нібито винуваті”, - перелічив Володимир Зеленський.

На думку українського президента, таке перекладання власної вини на іншу сторону походить від боягузтва, яке переросло в катастрофу.

“Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів. А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватися під них”, - наголосив він.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 46-го дня війни

Нагадаємо, раніше, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу за засіданні Ради безпеки ООН обмовився, коли хотів скинути відповідальність з російських солдатів, які вчинили масові вбивства мирних жителів Київської області.

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