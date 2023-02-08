Зеленський пояснив, чому з Бахмута не відводять війська: "Повинні триматися, поки не отримаємо зброю"

Президент також зауважив – якщо окупанти захоплять Бахмут, то захочуть піти далі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові мають триматися у Бахмуті доти, допоки держава не отримає необхідне озброєння.

Про це глава держави розповів у інтерв'ю Le Figaro.

Зеленський наголосив на необхідності захисників Бахмута триматися, "поки ми не отримаємо зброю".

"Ви повинні дивитися на це з точки зору військових і спецслужб. Усе це питання часу. Під час війни час не має того самого значення. Ми повинні триматися, поки не отримаємо зброю", – розповів український президент.

Він додав, що зі стратегічного погляду Бахмут не дуже важливий, адже російські війська повністю зруйнували місто артилерійськими обстрілами.

"Але якщо вони візьмуть Бахмут, то захочуть піти далі. Це дасть їм перевагу. Питання в тому, що буде після Бахмута?" – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація, що американські високопосадовці радять Україні відійти від Бахмута, щоб дочекатися зброї та зібрати ресурси для наступу навесні. Проте Зеленський публічно заявляв, що відведення військ від Бахмута не буде.

Військовий оглядач та ексречник ЗСУ Владислав Селезньов розповів, що доля Бахмута напряму залежить від того, чи вдасться українським бійцям втримати хоча б одну лінію постачання.

У своєму новому огляді американські аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що військове командування РФ ставить нереалістичні терміни та поспішає розпочати наступ для захоплення всієї Донеччини. Однак російська армія не має достатньої бойової потужності.

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