Зеленський пояснив, чому ЗСУ досі не почали активний контрнаступ

Глава держави пояснив, чому до цього часу українські захисники ще не почали активно просуватися вперед.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не мала достатньо зброї та іншої техніки, аби починати активний контрнаступ.

Про це він сказав 20 серпня під час пресконференції з прем'єр міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків…, то ви просто втратите людей. Могли загинути тисячі людей. Ви пройдете один, два, три чи п’ять кілометрів, але ви втратите тисячі людей. Вони просто загинуть, а ви не досягнете тієї цілі, яка нам усім потрібна. Це деокупація — повна деокупація — всієї нашої території", - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що Україна очікувала поки у неї з’являться потужності для контрнаступу. Водночас росіяни, за слвоами президента, користувалися цим моментом і активно заміновували територію і будували укріплення.

"Багато укріплень вони зробили ще 8 років тому…, починаючи з 2015-2016 років… Вони це робили на Донбасі після його окупації", - розповів президент.

Водночас, він додав, що не може критикувати партнерів, адже Україна все ж отримала від них підтримку.

Нагадаємо, видання The Economist повідомило, що український наступ на початку літа потягнув за собою великі втрати, тож тепер Україна змінила тактику, і акцент робиться на пригніченні ворога артилерією, безпілотниками та радіоелектронною боротьбою (РЕБ).

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