Зеленський пояснив, для чого Росії припинення вогню у Чорному морі

Для України припинення вогню на морі є ще одним кроком до закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що припинення вогню в Чорному морі, про яке домовилися на переговорах у Саудівській Аравії, передусім важливе для російської сторони.

Для чого Кремлю потрібне таке перемир’я, він пояснив в інтерв’ю іноземним ЗМІ під час свого перебування у Парижі в середу, 26 березня.

Український президент наголосив, що росіяни вже давно не контролюють судохідний коридор у Чорному морі.

"Ми контролюємо ситуацію в Чорному морі. Їхня [російська] чорноморська частина – або на дні або вони сховані… Вони хочуть просто стрибнути в контроль, контроль продуктового коридору. Їм це не вдасться. Ми в цьому абсолютно впевнені", - сказав він.

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Володимир Зеленський додав, що для України припинення вогню на морі є ще одним кроком до закінчення війни і саме тому українська сторона на це погодилася.

Нагадаємо, за підсумками зустрічей у Саудівській Аравії оприлюднено дві заяви. Одна – за результатами домовленостей між українською і американською сторонами, і окрема заява – результат зустрічі американців та росіян, які трохи відрізняються.

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