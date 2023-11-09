Зеленський пояснив, що потрібно для завершення гарячої стадії війни

Глава держави також прокоментував російські наративи, які звучать в інфопросторі.

Відновлення територіальної цілісності, суверенітету та прав і свобод людей - це головні принципи закінчення гарячої стадії війни.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час звернення до студентів Мексики.

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"Все закінчиться миром, але не нашим миром із Росією - вона просто його не хоче. Вона уявляє мир по-своєму. А ми уявляємо його як незалежна, вільна, європейська держава", - зазначив він.

Глава держави також прокоментував російські наративи, які останнім часом лунають в інформаційному просторі.

"Є такі голоси, є такі пропозиції. Але цей звір на цьому не зупиниться. Тому що його політика нічим не відрізняється від політики ненажерливого нацизму. Тому ми повинні боротися. Тому люди у світі мають усвідомлювати: якщо ми будемо жертвами, то ми будемо не останніми", - зауважив президент України.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк попередив українців про "чотири головні пропагандистські ідеї-фікс Росії.

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