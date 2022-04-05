Зеленський пояснив, що вважатиме перемогою України у війні з Росією

Україна має бути відібита до точки станом на 23 лютого 2022 року, каже президент.

Перемогою у війні Росії проти України можна вважати повернення до тієї точки, яка була станом на 23 лютого 2022 року, а також чітке розуміння подальших перемовин щодо тимчасово окупованих українських територій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови зі ЗМІ 5 квітня.

"Я вважатиму перемогою і збройних сил, і народу, і дипломатії, і цілого суспільства, якщо ми першу частину будь-який домовленостей, які стануться, або які не стануться, що там буде в майбутньому – ніхто не знає, але якщо ми відіб’ємо всю нашу державу до тієї точки, про яку я сказав (станом на 23 лютого, до початку повномаштабного вторгнення РФ, - ред.). І будемо мати хоча б розуміння, про що ми будемо говорити наступний час про тимчасово окуповані території – я вважаю, що це перемога", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про плани Росії щодо Донбасу та півдня України.

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