Зеленський пояснив, як можна прибрати санкційні лазівки, якими постійно користується РФ

На думку президента, ЄС має припинити спонсорувати російську воєнну машину.

Передусім потрібне нафтове ембарго. І чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв. Євросоюз має припинити спонсорувати російську воєнну машину.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 13 квітня.

"Західну санкційну політику розглянула сьогодні і група міжнародних експертів під керівництвом Майкла Макфола і Андрія Єрмака. Група працює вже три тижні. Складається з міжнародних та українських експертів, які займаються оцінкою введених санкцій і того, як Росія намагається їх обійти", - зазначив президент.

Зеленський додав, що групою підготовлені конкретні пропозиції, як можна прибрати санкційні лазівки, якими користується постійно Росія, та як негайно посилити санкції, щоб це було відчутним для Москви.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, ні його Офіс офіційно не зверталися до Києва з приводу візиту до України.

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