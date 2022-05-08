Зеленський познайомив Трюдо зі знаменитим псом-сапером Патроном

Джастін Трюдо познайомився з псом Патроном.

Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за підтримку і під час зустрічі з ним нагородив українських саперів.

"Канада серед лідерів підтримки України у боротьбі за власну свободу. Те, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить. Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики", - написав глава держави у Telegram.

У присутності Трюдо Зеленський нагородив українських саперів, які опанували канадські технології розмінування. Серед них на світлинах можна помітити і знаменитого пса Патрона.

Нагадаємо, джек-рассел-тер'єр Патрон - талісман чернігівських піротехніків, разом із ними розміновує деокуповані території та чекає на підкріплення – Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Facebook показала відео з собаками, які разом із кінологами пройшли спеціальне навчання у Литві і тепер готові допомагати Патрону в розмінуванні територій.

Пес-сапер: історія Джек Рассел тер'єра Патрона, який став зіркою цієї війни

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