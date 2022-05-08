Зеленський познайомив Трюдо зі знаменитим псом-сапером Патроном

Джастін Трюдо познайомився з псом Патроном.
Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за підтримку і під час зустрічі з ним нагородив українських саперів.
"Канада серед лідерів підтримки України у боротьбі за власну свободу. Те, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить. Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики", - написав глава держави у Telegram.
У присутності Трюдо Зеленський нагородив українських саперів, які опанували канадські технології розмінування. Серед них на світлинах можна помітити і знаменитого пса Патрона.
Нагадаємо, джек-рассел-тер'єр Патрон - талісман чернігівських піротехніків, разом із ними розміновує деокуповані території та чекає на підкріплення – Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Facebook показала відео з собаками, які разом із кінологами пройшли спеціальне навчання у Литві і тепер готові допомагати Патрону в розмінуванні територій.
Читайте також:
- Кожне життя важливе: зворушлива історія собаки Ади, врятованої військовим хірургом
- Волонтерка із Вінниці прихистила у себе 30 покинутих тварин із "гарячих" точок, тепер шукає їм господарів
- "Вона мені, наче дитина": історія бабусі з Горенки, яка кутала песика в хустку від обстрілів