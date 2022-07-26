Зеленський, ППО та "Джавелін": в Одесі розробили аутентично патріотичну настільну гру

В Одесі розробляють патріотичні ігри, які є розрадою для українців у проміжках між важливою роботою на перемогу.

Патріотичні настільні ігри, як розрада для українців у проміжках між важливою роботою на перемогу. Такі ігри нині розробляють в Одесі. Теми – різні: пісні буремного часу, скоромовки для вдосконалення української вимови, дитячі забавки для вимушеного дозвілля у бомбосховищах.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 19:30.

Про війну, перемогу та український народ. Розробники карткової гри “Ой у лузі” й самі не очікували, що вона набуде такої популярності. Умови прості: пригадати та підхопити пісню, перші рядки якої ведучий прочитає з картки. Хто перший – отримує картку. Набрав найбільше карток – переміг.

Пісня “Ой у лузі” стала заголовною гри. Її залюбки підхоплюють усі члени команди. Хоч і тестують виріб, але грають всерйоз.

З початком війни команда виробників настільних ігор взяла паузу, та вже в березні повернулася до роботи. Аби робити нові ігри, що відповідають часу.

“У нас зараз є серія ігор “Все буде Україна”, “Добрий вечір, ми з України”, “Паляниця”. Ми розробили серію ігор спеціально для відволікання наших дітей у складний час. Також є серія ігор для дорослих людей”, – розповіла директорка компанії-виробника Ірина Сівак.

Оця ніби звичайна карткова гра тепер має назву “Російський військовий корабель, йди на дно” і має нових героїв: тут і Віталій Кім у кольорових шкарпетках, і заспокійливий Арестович, і конотопська відьма.

Наприклад: "Джавелін", Стефанія, волонтер, ППО, Зеленський. Кровожерливі одеські бички мають третій номер - отже, вони можуть перебити рускій воєнний корабль”, - пояснює розробниця ігор Лілія Чернікова.

Зараз компанія зосередилася на карткових іграх. Вони бюджетні, не потребують інтернету та електрики та поміщаються навіть до кишені. Розробники прагнули, щоб ігри не лише розважали, а й навчали. Зокрема, української мови.

Колектив значно скоротився. Тож розробникам та дизайнерам доводиться ще й пакувати замовлення. Але їх це не засмучує, а надихає на нові патріотичні ігри.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що ракетний удар по порту Одеси не впливає на домовленості щодо вивезення зерна.

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