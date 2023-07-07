Зеленський прибув із візитом до Словаччини: стало відомо, з ким він зустрінеться та що обговорить

Серед важливих тем - саміт НАТО у Вільнюсі та Формула миру.

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Словаччини. Там він проведе декілька важливих зустрічей.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, під час візиту до країни Зеленський зустрінеться в Братиславі з президенткою Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом.

“Разом із нашим надійним сусідом говоримо про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та Формулу миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Також він відвідав Меморіал Оксамитової революції в Празі, який є центральним місцем вшанування боротьби за свободу та демократію.

Нагадаємо, що Чехія передасть ЗСУ гелікоптери, снаряди й навчатиме українських пілотів на F-16.

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