Зеленський прибув з робочим візитом до Львова: які важливі зустрічі провів президент

Зараз триває підготовка до активної міжнародної роботи, яка відбудеться найближчими тижнями.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 23 лютого, з робочим візитом у Львові. Там він зустрівся з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Зараз – у Львові, робочий день. Спочатку була зустріч із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, потім – зустріч з американськими сенаторами – делегація на чолі з Чаком Шумером. Хороші перемовини і ще один корисний день для України”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що зараз триває підготовка до активної міжнародної роботи, яка відбудеться найближчими тижнями.

“Будуть і нові домовленості, які посилять наших воїнів, захист наших міст і позиції нашої держави. Дякую всім у світі, хто допомагає. Дякую всім, хто захищає нас, Україну, наших людей, наші принципи – абсолютно справедливі принципи. Ніхто у світі не має права знищувати незалежні нації. Ніхто. І ми не дамо Росії знищити Україну”, - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, що потрібно для дипломатичного завершення війни.

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