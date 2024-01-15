Зеленський прибув з робочим візитом до Швейцарії: стали відомі подробиці

Планується зустріч з лідерами країни та участь у Давоському форумі.

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Швейцарії. Там він планує зустрітися з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“У Берні проведу переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані Президенткою Віолою Амхерд. Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення”, - наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, мова буде йти про повернення викрадених російськими окупантами дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.

“У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України”, - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що керівник ОП Андрій Єрмак розповів про результати зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики у Давосі щодо імплементації Формули миру України.

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