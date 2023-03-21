Зеленський пригадав перемогу в битві за Мощун та пообіцяв такий результат у боях за Донбас і Крим

Президент анонсував будівництво меморіалу на честь українських воїнів і звичайних мешканців Мощуна, чиї життя забрала війна.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що 21 березня минулого року завершилася битва за село Мощун на Київщині, що стало першим кроком до перемоги в цій війні.

Про це глава держави розповів у відеозверненні.

"Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни – боїв на півночі нашої держави, які призвели до втечі окупанта. Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун – маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні", – сказав президент.

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Він додав, що були й інші такі кроки. Зокрема, це битва за Гостомель, бої за Ірпінь, боротьба на Чернігівщині й Сумщині, битва за Зміїний. А також – жорстоке протистояння на півдні України та унікальна оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині.

"Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста", – наголосив Зеленський.

Він додав, що впевненість українців у перемозі та бачення вільного майбутнього для держави, героїзм, який вразив світ, – усе це народилося саме у містах-героях півночі, сходу та півдня.

"Усі разом ми повертаємо Україні Україну. Усі разом ми захищаємо й наше майбутнє, і нашу гідність, і нашу свободу, і нашу історію", – сказав президент.

Він зазначив, що вшанував цього дня героїв битви за Мощун – за Київ – саме там, де буде збудовано меморіал на честь українських воїнів і звичайних мешканців села, чиї життя були забрані цією жорстокою війною.

Зеленський анонсував звільнення Донбасу, Приазов'я та Криму: звернення за 21 березня

Нагадаємо, український контрнаступ задля звільнення всіх територій може розпочатися у травні – такі оцінки давали радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та військовий експерт Олег Жданов.

Тим часом керівництво НАТО вважає, що головною метою контрнаступу України буде пробиття коридору до Криму.

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