Зеленський приголомшив кількістю депортованих українців до РФ і знущаннями окупантів з них

У депортованих українців загарбники відбирають документи, а людей - залякують.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників Конференції "Азійське лідерство".

Він наголосив, що Росія примусово створила так звані фільтраційні табори, через які примушує проходити людей на окупованих територіях.

"Десятки тисяч людей там залишаються. Молоді жінки там зникають. Думаю, всі ви розумієте, що з ними там відбувається",- сказав президент України.

Крім того, за його словами, за попередніми даними, росіяни вивезли сотні або й тисячі дітей. Він зауважив, що "точної цифри ніхто зараз не назве".

Водночас, достеменно відомо, що усіх примусово вивезених українців позбавляють засобів зв'язку, у них відбирають документи. Їх залякують і намагаються заселити у віддалених районах Росії, аби їм було максимально складно повертатися на Батьківщину.

"Просто уявіть цю кількість – два мільйони людей. Стільки наших людей уже вивезено до росії. Усіх цих вивезених людей позбавляють засобів зв’язку, у них відбирають документи, їх залякують і намагаються розвезти по віддалених районах Росії, щоб їм було максимально складно повертатися додому. Як ми потім зберемо наш народ з усіх тих місцин, куди людей примусово вивезли?", - сказав Зеленський.

Також Зеленський назвав п’ять складників тактики Росії у війні проти України.

Нагадаємо, Зеленський відповів, навіщо окупанти депортують українців до РФ.

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