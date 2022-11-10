Зеленський припускає, що "відхід" російських військ із Херсона насправді може бути перегрупуванням

Український президент Володимир Зеленський скептично ставиться до заяв Росії про "відхід" військ із Правобережжя і припускає, що це насправді може бути стратегічним кроком для перегрупування сил.

Про це глава держава сказав в інтерв’ю CNN.

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"Тож вони (росіяни - ред.) готові захищати цей регіон, і вони не готові залишити місто, і той факт, що вони перебувають в цих будинках (які вони захопили - ред.) означає, що вони серйозно готуються, але ми також серйозно готові до цих подій" , - зауважив Зеленський.

Лідер України наголосив, що Сили оборони готові відвойовувати окуповані росіянами території. Зеленський підкреслив, що в України є стратегія і різні напрямки під час контрнаступу.

Коли ЗСУ можуть звільнити Херсон

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що українські військові незабаром зайдуть до Херсона. За його оцінкою, це може статися через 2-3 тижні, а може - 5-7 днів і більше. Арестович додав, поки що масової втечі російських оупантів на лівий берег Дніпра не спостерігається.

Генеральний штаб ЗСУ прокоментував ситуацію з відходом окупантів з правого берега Херсонщини на другий день після відповідних заяв Росії. Наразі у ЗСУ не можуть ні спростувати, ні підтвердити таку інформацію. Наступ українських військовослужбовців триває.

Додамо, військовий експерт Олег Жданов прогнозує для Сили оборони пастку в Херсоні після нібито відходу окупантів з міста.

Відступ з Херсона та тиск на Угорщину з боку ЄС – новини на ранок 10 листопада

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