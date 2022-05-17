Зеленський присвоїв двом захисникам звання Героя України: одному з них – посмертно

Зеленський присвоїв двом захисникам звання Героя України: одному з них – посмертно

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський щодня підписує укази про нагородження українських захисників орденами та медалями.

Президент України Володимир Зеленський 17 травня підписав указ про відзначення державними нагородами тих, хто захищає незалежність та територіальну цілісність української держави.

Про це він повідомив під час свого звернення.

"Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 201 військовослужбовець Збройних Сил України", - сказав президент.

Також Зеленський присвоїв двом захисникам звання Героя України: старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли – командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади та підполковнику Єрку Вʼячеславу Володимировичу – командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації. На жаль, Єрко В'ячеслав отримав нагороду посмертно.

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", вдалося вивезти з блокади.

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