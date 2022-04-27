Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський присвоїв командувачу Об'єднаних сил ЗСУ звання Героя України

Дата публікації
Перегляди
315
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський присвоїв командувачу Об'єднаних сил ЗСУ звання Героя України

УНІАН

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генерал-лейтенанту, командувачу Обʼєднаних сил Збройних сил України Сергію Наєву.

Також глава держави відзначив державними нагородами 173 військовослужбовців Збройних сил України. 

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні 27 квітня.

"Щойно підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами України відзначені 173 військовослужбовці Збройних сил України. Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Обʼєднаних сил Збройних сил України", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський нагородив співробітників ЧАЕС, які працювали в умовах окупації.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 63-го дня війни

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 63-го дня війни

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація