Зеленський присвоїв командувачу Об'єднаних сил ЗСУ звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генерал-лейтенанту, командувачу Обʼєднаних сил Збройних сил України Сергію Наєву.
Також глава держави відзначив державними нагородами 173 військовослужбовців Збройних сил України.
Про це Зеленський повідомив у відеозверненні 27 квітня.
"Щойно підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами України відзначені 173 військовослужбовці Збройних сил України. Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Обʼєднаних сил Збройних сил України", - сказав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що Зеленський нагородив співробітників ЧАЕС, які працювали в умовах окупації.
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