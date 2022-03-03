Зеленський присвоїв звання Героя України 15 захисникам: повний перелік

Більшість бійців були удостоєні цього звання, на жаль, посмертно.

У четвер, 3 березня, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України п’ятнадцяти українським бійцям. Більшість із них були удостоєні найвищої нагороди держави посмертно.

Про це стало відомо із звернення глави держави до українців.

Президент назвав поіменно усіх нагороджених та розповів про їхні героїчні вчинки. Повний список Героїв України виглядає так: