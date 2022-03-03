Зеленський присвоїв звання Героя України 15 захисникам: повний перелік

Більшість бійців були удостоєні цього звання, на жаль, посмертно.
У четвер, 3 березня, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України п’ятнадцяти українським бійцям. Більшість із них були удостоєні найвищої нагороди держави посмертно.
Про це стало відомо із звернення глави держави до українців.
Президент назвав поіменно усіх нагороджених та розповів про їхні героїчні вчинки. Повний список Героїв України виглядає так:
- старший лейтенант Білоконь Максим Віталійович. Посмертно. Брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки противника.
- підполковник Капічун Олександр Валерійович. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів.
- солдат Лук'янович Олександр Володимирович. Посмертно. Під час бою знешкодив до трьох десятків одиниць техніки противника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.
- молодший сержант Несольоний Михайло Михайлович. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами противника, коли евакуював людей.
- солдат Нікончук Андрій Валерійович. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
- лейтенант Сапило Віталій Романович. Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.
- головний сержант Сенюк Олексій Олександрович. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив два ворожих БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.
- лейтенант Українець Владислав Петрович. Посмертно. Прикрив відхід своїх при наступі ворога.
- майор Чобан Степан Іванович. Посмертно. Пілот Су-27, відволік на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.
- майор Михальчук Ігор Васильович. Керівник підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.
- полковник Мусієнко Сергій Миколайович. Керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку.
- лейтенант Пальченко Євген Михайлович. Керівник взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.
- майор Прокопенко Владислав Юрійович. Керівник танкового батальйону. Вивів особовий склад і техніку з оточення без втрат.
- підполковник Федосенко Павло Юрійович. Керівник підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.
- старший лейтенант Чавалаха Дмитро Петрович. За героїчну участь в обороні Херсонської області.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 5840 осіб,
- літаків – 30,
- гелікоптерів – 31,
- танків ‒ до 211,
- бойових броньованих машин ‒ 862,
- артилерійських систем – 85,
- засоби ППО - 9,
- РСЗВ - 40,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 355.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
- Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є поранені: відео
- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.