Зеленський присвоїв звання Героя України росіянці, яка воювала у ЗСУ

Росіянка "Сімба", яка воювала за Україну, загинула на фронті у вересні 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України росіянці Ользі Сімоновій, яка воювала у ЗСУ.

Відповідний указ №425 з'явився на сайті президента 8 липня 2023 року.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Сімоновій Ользі Сергіївні — старшому сержанту (посмертно)", - йдеться у тексті указу.

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Нагадаємо, Ольга Сімонова з позивним "Сімба", яка воювала за Україну, загинула на Херсонщині 13 вересня 2022 року.

Ольга родом із Челябінська, на момент загибелі їй було 34 роки. 2014 року жінка зреклася російського громадянства, що було її принциповою позицією, та переїхала до Києва.

Спочатку була парамедичкою в добровольчому підрозділі, а 2017-го Оля стала першою контрактницею-іноземкою у Збройних силах, яка отримала українське громадянство під час служби в армії.

"Сімба" дослужилася до звання сержантки та була командиркою бойової машини піхоти у 24-тій механізованій бригаді імені Короля Данила. Від лютого боронила найгарячіші точки Луганщини, потім її підрозділ перекинули на південь. Та навіть у найпекельніші дні боїв вона переймалася не так за себе, як за тварин, яких любила понад усе. Рятувала їх, вивозячи з Донбасу, та шукала їм новий дім.

А ще Ольга Сімонова дуже добре вивчила українську мову. Вона - приклад того, як справжньою українкою не народжуються, а стають.

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