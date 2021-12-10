Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому під Іловайськом полковникові Півоваренку

Командир 51-ї окремої механізованої бригади полковник Павло Півоваренко загинув у серпні 2014 року під час виходу з Іловайського котла.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковникові Павлу Півоваренку, який загинув у 2014 році під Іловайськом.

Про це йдеться в указі №630/2021 на сайті президента.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Півоваренку Павлу Васильовичу — полковнику (посмертно)", — зазначається в документі.

Звання присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Хто такий Павло Півоваренко

Як повідомляє "Книга пам'яті полеглих за Україну", командир 51-ї окремої механізованої бригади полковник Павло Півоваренко загинув у серпні 2014 року під час виходу з Іловайського котла, коли росіяни обстріляли так званий "зелений коридор". Тіло Півоваренка знайшли разом з 87 іншими загиблими. Він перебував у БМП, з якої 14 вересня 2014 року пошуковці групи "Евакуація-200" вилучили рештки 3-х бійців. Упізнаний за тестами ДНК.

22 липня 2016 року з Павлом Півоваренком попрощалися у Києві, офіцера перепоховали на Лук'янівському кладовищі. Дружина Світлана служить старшим солдатом в одній з військових частин у Києві. Без батька залишилися двоє синів — Євген та Максим, 1997 і 2010 р. н.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України бійцеві "Правого сектора" Дмитру Коцюбайлу, чим прирівняв добровольців до регулярної армії.

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