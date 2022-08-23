Зеленський привітав Харків з Днем міста та пообіцяв відновити знищені райони

23 серпня Харків святкує День міста, проте навіть зараз окупанти не перестають його обстрілювати.

Після перемоги України планують відбудувати Харків, щоб у цьому місті не залишилось зруйнованих районів.

Про це 23 серпня під час звернення до українців сказав президент України Володимир Зеленський.

"Місто, яке незмінно вражає всіх, хто приїжджає й бачить, як харків’яни дбають про свої вулиці та двори навіть тоді, коли переживають жорстокий тиск російських терористів. Сьогодні День Харкова. Зараз нашому Харкову не до свята. Так, Харків пережив багато несправедливості й жорстокості. Але Харків ніколи не буде містом чорних спалених вікон і зруйнованих районів. Харків ніколи не підкориться цій нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет. Ми обов’язково звільнимо всю Харківщину. Ми знайдемо спосіб гарантувати безпеку нашому Харкову. І ми зробимо все, щоб відновити місто. Я обіцяю!" - сказав президент.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 23 серпня пролунали вибухи.

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