Зеленський привітав зі святами медиків, "тракторні війська" та батьків героїв-захисників

Український президент Володимир Зеленський привітав лікарів та фермерів з професійними святами, а також усіх батьків.

У своєму відеозверненні глава держави подякував медичним працівникам за тисячі врятованих життів.

Про це президент України сказав у традиційному відеозверненні у неділю, 19 червня.

"Хочу подякувати сьогодні всім нашим лікарям, всім українським медичним сестричкам, які від 24 лютого – буквально на передовій. Дякую за десятки тисяч других днів народження, які ви подарували нашим військовим, цивільним, українським дітям. Дякую за порятунок життів на фронті, за порятунок у лікарнях і госпіталях по всій нашій країні. Українські лікарі – це безліч прикладів надзвичайного героїзму. Героїзму тих, хто робив операції під обстрілами. Хто працював у блокаді в Маріуполі. Хто витримав окупацію, полон і навіть у таких умовах, наскільки це було можливо, рятував життя – найголовніше", - сказав глава держави.

Також український президент висловив вдячність фермерам, які у тяжкий час забезпечують посівну кампанію, а на початку вторгнення російських військових голіруч зупиняли ворожу техніку.

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"Хочу подякувати сьогодні й нашим фермерам. Тим, хто обороняв свої громади навіть голіруч, коли зупиняв російських військових. Хто попри війну забезпечив посівну кампанію. Тим, кого навіть прозвали "тракторними військами", коли вони забирали російську трофейну техніку з поля бою. І зараз, коли Росія заблокувала наш експорт через чорноморські порти, увесь світ побачив, хто такі насправді українські фермери й чого варта праця нашого агросектору", - додав Зеленський.

"Авжеж, хочу подякувати всім батькам України. Всім, хто виховав своїх дітей просто хорошими, порядними й сміливими людьми. Людьми, які захищають державу та роблять усе, щоб допомогти своїм ближнім пройти час війни. Українська сміливість, яка так надихає світ, українська свобода, яка посилює всю Європу, можливі лише тому, що українські батьки й матері виховали саме таких дітей. Дітей з розумінням, що таке цінності, здатних бути справжніми героям", - привітав батьків героїв-захисників.

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