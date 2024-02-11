Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ: хто ним став і що про нього відомо

Павлюк відповідав за організація оборони та забезпечення міста Києва у перші дні повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський замість Олександра Сирського новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначив генерал-лейтенант Олександра Павлюка.

Відповідний указ №69 глави держави з'явився на сайті президента у неділю, 11 лютого.

"Призначити генерал-лейтенанта ПАВЛЮКА Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", - сказано у тексті документа.

Варто зазначити, що напередодні Кабінет міністрів 10 лютого звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України. ЗМІ повідомляли, що Павлюк може обійняти посаду командувача Сухопутних військ замість Олександра Сирського, якого призначили головнокомандувачем ЗСУ.

Що відомо про нового командувача Сухопутних військ

За відкритою інформацією, Олександр Павлюк народився в місті Новоград-Волинський Житомирської області. У березні, перебуваюючи на посаді командира 24 окремої механізованої бригади, був залучений до відбиття російської агресії. Під його командуванням бригада брала участь в боях за звільнення Слов'янська, Красного Лиману, Краматорська, Лисичанська та інших міст Донецької та Луганської областей.

28 липня 2021 року призначений командувачем Операції об'єднаних сил. 15 березня 2022 року був призначений головою Київської ОВА. Павлюк відповідав за організація оборони та забезпечення міста Києва у перші дні повномасштабної війни. 14 лютого 2023 року рішенням Кабінету міністрів України призначений першим заступником міністра оборони України.

Павлюк, відповідно до указу Зеленського від 6 березня 2023 року, введений до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача.

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