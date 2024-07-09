Зеленський про атаку РФ: триває рятувальна операція – відомо про 38 загиблих, серед них діти

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок удару окупаційних військ Росії по Україні 8 липня станом на зараз відомо про 38 загиблих, серед них четверо дітей.

Про це він написав у Telegram.

"190 людей отримали поранення. Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, 6 людей – у Дніпрі. З "Охматдиту" всі пацієнти переведені в інші медичні заклади. В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників. Дякую всім, хто рятує та дбає про наших людей, усім, хто залучений, усім, хто допомагає", - написав президент.

Удар окупантів 8 липня 2024 року / Фото: Володимир Зеленський

Удар окупантів 8 липня 2024 року / Фото: Володимир Зеленський

Удар окупантів 8 липня 2024 року / Фото: Володимир Зеленський

Зеленський також наголосив, що триває робота для збільшення захисту міст і громад України від російського терору.

"Будуть рішення. Світ має для цього необхідну силу. Також дякую всім лідерам, які підтримали нас та готують нові спільні кроки на захист життя від російського терору", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 9 липня відомо про 27 жертв удару російських військ.

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