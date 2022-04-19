Зеленський - про бізнес, який покидає країну-агресорку: будь-яка підтримка для Росії означає співучасть у масових убивствах

Президент України Володимир Зеленський розповів, що до компаній, які припинили співпрацю з РФ, долучився відомий німецький виробник побутової хімії.
Глава держави підкреслив, що незабаром російський ринок покинуть майже всі провідні компанії.
Про це Зеленський сказав у відеозверненні 19 квітня.
"Дедалі більше і більше глобальних компаній заявляють про зупинку роботи в Росії. Сьогодні до сотень інших таких крупних компаній приєдналася німецька компанія Henkel.
Хочу підкреслити, що це неминуче: будь-якому нормальному бізнесу доведеться ухвалити таке рішення й залишити Росію. Зараз російська держава на тому рівні, коли будь-які асоціації з нею і будь-яка підтримка для неї означають співучасть у масових убивствах. Співучасть у тому, що буде названо злочинами проти людяності й геноцидом", - зазначив він.
Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що держава б уже завершила війну, якби отримала доступ до всієї тієї зброї, якої потребує.
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