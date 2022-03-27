Зеленський про "денацифікацію" окупантами меморіалу жертвам Голокосту: "Через 80 років їх убивають вдруге. І це робить Росія"

Зеленський про "денацифікацію" окупантами меморіалу жертвам Голокосту: "Через 80 років їх убивають вдруге. І це робить Росія"

Президент України впевнений, що російські військові отримують від вищого керівництва накази знищувати мирних людей, як 80 років тому робила нацистська Німеччина щодо євреїв.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл окупантами меморіалу жертвам Голокосту поблизу Харкова. Голова держави назвав дії російських військових "нелюдськими".

Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні 26 березня.

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"Окупанти скоїли черговий злочин проти історії. Проти історичної справедливості. Біля Харкова російські війська у своєму фірмовому нелюдському стилі "денацифікували" меморіал жертвам Голокосту – в Дробицькому Яру. У роки Другої світової війни в цьому місці нацисти розстріляли близько 20 тисяч людей. Через 80 років їх убивають вдруге. І це робить Росія", - сказав Зеленський.

Український президент звернувся до всієї єврейської громади світу із запитання "Скільки іще злочинів Росія повинна скоїти проти пам'яті про Голокост, аби вони відреагували". "Менора у Дробицькому Яру, розбита російськими снарядами сьогодні, це ще одне запитання до всієї єврейської громади світу про те, скільки ж іще злочинів проти нашої спільної пам'яті про Голокост буде дозволено скоїти Росії на нашій українській землі?", - наголосив Зеленський.

Президент України впевнений, що російські військові отримують від вищого керівництва накази знищувати мирних людей, так, як 80 років тому робила нацистська Німеччина щодо євреїв. Заленський підкреслив, що РФ буде нести відповідальність за кожний воєнний злочин проти України.

"Російські війська цілком свідомо вбивають мирних людей, знищують житлові квартали, поціляють в укриття та лікарні, у школи, університети. Навіть у церкви, навіть у меморіали жертвам Голокосту! Російські війська отримують саме такі накази: знищувати все, що робить наш народ народом, наших людей людьми, нашу культуру культурою. 80 років тому нацисти саме так намагалися захопити Європу. Саме так, як діють окупанти в Україні. Ніхто їм цього не пробачить. Буде відповідальність. Так само, як і 77 років тому. Найімовірніше не в Нюрнберзі. Але сенс буде аналогічний. Ви побачите", - сказав голова держави.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли вже другий меморіал жертвам Голокосту в Україні. Сталося це у суботу, 26 березня. Загарбники пошкодили меморіал жертвам Голокосту у Дробицькому яру, що на виїзді з Харкова.