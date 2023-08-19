Зеленський про дітей, які постраждалих у Чернігові через атаку РФ: "Вони просто гуляли зі своїми батьками"

Володимир Зеленський у Швеції прокоментував ракетний удар по Чернігову.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував для шведських ЗМІ ракетний удар Росії по Чернігову 19 серпня та розповів, що внаслідок атаки постраждали 12 дітей.
Про це глава держави сказав на пресконференції зі шведським прем'єром, повідомляє SVT.
"Цього ранку Росія завдала ракетного удару по Чернігову, просто по центральній площі міста. Там, де розташовані звичайні будинки. Там, де є міський театр. У міському театрі було дуже багато людей, і на вулиці було багато людей. Понад 90 людей поранено – і серед них 12 дітей. Вони просто гуляли на площі зі своїми батьками. На цей час відомо про 7-х загиблих – серед них є дитина, 6 років їй було, мама у важкому стані у реанімації", - прокоментував президент черговий терористичний удар РФ.
Нагадаємо, у Чернігові після ракетного удару окупантів виявили тіло ще однієї жертви – кількість загиблих зросла до семи.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки жахливої атаки по Чернігову 19 серпня.
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