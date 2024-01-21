Зеленський про допомогу Заходу: "Допомогли нам вистояти, але могли б допомогти виграти"

Володимир Зеленський наголосив, що вагання Заходу з наданням зброї призводить до смертей в Україні.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що військова та фінансова допомога Заходу була вирішальною для того, щоб Україна вистояла у війні, але для перемоги цього недостатньо.

Про це він розповів в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News.

Він підкреслив, що Україна не вижила б без допомоги США – це факт.

Зеленський також прокоментував специфіку політики Заходу, через яку Україна опинилася перед загрозою скорочення військової допомоги.

"Всі усміхаються, обіймають вас і кажуть, що ви стійкий, ви такий сильний, лідер вільного світу, рятуєте нашу демократію. Якби український народ не мав такого президента, ми могли б втратити пів Європи, а потім Росія напала б на США, і ми маємо віддати вам усе, що в нас є. А потім – стоп!" – сказав президент.

Він ще раз підкреслив, що не хотів би здатися невдячним, тому що Захід дуже сильно допоміг України.

"Вони дуже допомогли нам вистояти. І думаю, могли б допомогти нам ще більше, щоб ми виграли", – сказав Зеленський.

Він додав, що вагання Заходу з наданням того чи іншого виду зброї лише призводить до зайвих смертей в Україні.

Президент України, зокрема згадав про надання Україні винищувачів F-16. Він зазначив, що від моменту, коли ми про це говорили, до моменту позитивного сигналу, пройшов рік. Від моменту позитивного сигналу до тренувань – ще пів року. Від моменту тренувань до постачання – цей період ще не закінчився, бо Україна ще не отримала літаки F-16.

"Іде час – гинуть люди. Тому я сприймаю цей коридор часу як кривавий, дуже болісний. Але не всі це розуміють", – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи довіряє він республіканцям у Конгресі США.

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