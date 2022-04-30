Зеленський про ембарго на російську нафту: спонсорство воєнної терористичної машини має припинитися

Зеленський про ембарго на російську нафту: спонсорство воєнної терористичної машини має припинитися

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом має бути ухвалене рішення щодо нафтових обмежень проти РФ.

У Росії не має бути жодних можливостей обійти обмеження.

Про це Зеленський сказав у традиційному відеозверненні 30 квітня.

"Найближчим часом очікуємо рішення щодо нафтових обмежень проти Росії. Наполягаємо на тому, що справедливою частиною санкцій щодо російської нафти має бути й блокування будь-яких спроб Росії обійти обмеження через продаж так званих нафтових сумішей. Якщо будь-яка компанія або держава буде допомагати Росії торгувати нафтою, вона так само повинна отримати санкції. Будь-яке спонсорство в інтересах російської воєнної терористичної машини має припинитися", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Європейський Союз наразі розробляє шостий пакет санкцій проти Росії та розглядає різні варіанти обмежень проти російської нафтової галузі, включно з забороною на імпорт окремих нафтопродуктів та оподаткуванням імпорту.

Санкції ЄС вимагають консенсусу всіх 27 країн блоку. Деякі з них, зокрема Німеччина й Угорщина, виступають проти повної заборони на імпорт нафти.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 66-го дня війни з Росією