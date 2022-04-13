Зеленський про кількість примусово переміщених українців до РФ: "Це якби окупанти захотіли вивезти весь Таллін"

На сьогодні більше 500 тисяч українців вимушено були переміщені.

На сьогодні вже більше 500 тисяч українців були примусово переміщені.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, під час свого звернення до парламенту Естонії.

"Тільки уявіть собі скільки це. Це якби окупанти, вибачте, наприклад, взяли собі за мету вивезти увесь Таллін. Ціле місто. Воно було і його немає. Як третину усіх ваших громадян", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що у депортованих українців забирають все – їх позбавляють документів, забирають телефонів, намагаються вивезти у віддалені регіони РФ:

"Усіляко перешкоджають спробам повернення в Україну. Дітей розлучають з батьками і хочуть відправити на незаконне усиновлення в російські родини. В українських містах, які стали жертвами російських ударів, убиті вже десятки тисяч людей, проти житлових районів і цивільної інфраструктури російська армія застосовує всі види артилерії, всі види ракет, авіабомб. Зокрема, фосфорні бомби та інші боєприпаси, заборонені міжнародним правом", - наголосив президент.

Він зазначив, що дії Росії – це очевидний терор проти цивільного населення. "Це намагання зламати дух народу, підкорити українців на поклоніння, або знищити. Чому російське керівництво собі це все дозволяє. Чим для Москви забезпечується відчуття безкарності? Я впевнений, ви знаєте відповідь на ці питання. Вона очевидна. З одного боку Росія користується своїми привілеями в міжнародних структурах. Зокрема, окупованим нею місцем постійного члена радбезу ООН, щоб блокувати реально повернути мир в Європу чи інші регіони, де Росія воює. Саме вона. З іншого боку російське керівництво абсолютно не вірить у те, що Європа здатна притягнути Росію до відповідальності", - сказав Зеленський.

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