Зеленський про Маріуполь: "Ніхто не знає, скільки людей лишилося, 95% міста зруйновано"

Зеленський про Маріуполь: "Ніхто не знає, скільки людей лишилося, 95% міста зруйновано"

Президент розповів, що в Маріуполі побували два іноземні журналісти.

В одному з найбільших міст Європи - Маріуполі, де проживало 500 тисяч мешканців, російські окупанти зруйнували 95% усіх будівель.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю BBC.

Скільки з них убито – ніхто не знає. Також невідомо, скільки людей лишилося в Маріуполі.

"Деякі журналісти там побували. Два хлопці з Associated Press. Вони повернулися, і я з ними розмовляв. Вони, вони… це не шок. Це інше почуття з іншої планети. Вони – професійні журналісти, але нічого подібного вони не бачили. Вони не розуміють, як таке можливе", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому не поїхав за кордон після повномасштабного вторгнення Росії попри отримання подібних пропозицій.

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