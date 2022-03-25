Зеленський про Маріуполь: "Ситуація в місті залишається дуже трагічною"

Зеленський зауважив, що російські окупанти не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів.
Впродовж тижня Україні вдалося налагодити роботу 18 гуманітарних коридорів. Усього врятували із заблокованих міст 37 тисяч 606 людей.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 березня.
За його словами, гуманітарним коридором із Маріуполя до Запоріжжя вдалося вивезти 26 тисяч 477 маріупольців. Стан в деблокованому місті - трагічна.
"Ситуація в місті залишається абсолютно трагічною. Російські військові не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів. Хіба що використовують маріупольців у постановках для своїх пропагандистів. Зображаючи, ніби почали щось роздавати людям", - зауважив Зеленський.
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