Зеленський про Маріуполь: "Його оточили, заблокували, спеціально виснажують, спеціально катують"

Зеленський про Маріуполь: "Його оточили, заблокували, спеціально виснажують, спеціально катують"

Україна бореться з російським окупантом вже 13 день.

Окупанти навмисне заблокували Маріуполь та свідомо відключають життєво важливі для мешканців комунікації.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, 8 березня, у відеозверненні.

"Маріуполь. Мирне і працьовите місто. Місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували, спеціально виснажують, спеціально катують. Окупанти свідомо відключають зв'язок, свідомо блокують підвезення їжі, постачання води, відключають електрику", - зазначив він.

Крім того, у Маріуполі від зневоднення померла дитина.

"У Маріуполі вперше за десятки років, мабуть, вперше від часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка. Почуйте мене сьогодні, шановні партнери, – від зневоднення померла дитина, у 2022 році", - сказав Зеленський.

Тим часом, стало відомо, що до Маріуполя вже виїхали автобуси, щоб евакуювати звідти місцевих мешканців. Також відправлено гуманітарний вантаж. Автобуси виїхали із Запоріжжя.

ТСН.ua