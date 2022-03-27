Зеленський про нібито "порятунок" Путіним російськомовних в Україні: "Саме ці міста стерті з лиця землі"

Зеленський про нібито "порятунок" Путіним російськомовних в Україні: "Саме ці міста стерті з лиця землі"

Російськомовні родини двічі були вимушені залишати свої домівки - 2014 та 2022 - через дії РФ.

Президент України Володимир Зеленський у розмові з російськими журналістами назвав суцільнею брехнею Володимира Путіна про "порятунок" російськомовних в Україні. Саме російськомовні міста є знищені армією РФ.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Дивіться, 2014 року, коли це все почалося, перевозила країна до Маріуполя (переселенців з Донбасу - ред.) Перевозили вищі навчальні заклади, освітні коледжі, школи було перевезено, спортивні секції перевезено, люди переїжджали. Куди? Люди вірили, як я вам сказав, що ось-ось закінчиться, і ми повернемося. Люди були у різних містах, близьких до тимчасово окупованих. Уявляєте, що у них у двері "Град"... Вони там (у Маріуполі - ред.) заблоковані, звідти не виїхати.

Тож скажіть мені, як можна ставитися до історії, пов'язаної з російською культурою чи, в принципі, з російськими? Це дуже складне питання", - сказав Зеленський.

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