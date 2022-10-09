Зеленський про нічний обстріл Запоріжжя: "Абсолютна підлість. Абсолютне зло"

Президент України Володимир Зеленський назвав нічний обстріл житлових будинків у Запоріжжі абсолютним злом. З його слів, росіяни відповідатимуть за злочин.

Про це він написав у Телеграм.

"Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі. Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей. Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", - зазначив він.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок ракетного удару 9 жовтня загинули 12 осіб. Також відомо про десятки постраждалих, серед них - діти. Відомо, що окупанти з тактичної авіації випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість з них влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки.

Фото: Associated Press

Внаслідок атаки частково зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та 20 автомобілів.

Росіяни регулярно тероризують Запоріжжя, вбиваючи мирних людей. Так, одна з останніх масованих атак відбулася 6 жовтня. Тоді росіяни випустили сім ракет по місту внаслідок атак у місті загорілися пожежі та були зруйновані житлові будинки.

Нові деталі жахливого обстрілу Запоріжжя

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