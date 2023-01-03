Зеленський про обстріл Дружківки: "Зізнання Росії, з чим вона прийшла на Донбас"

Глава держави наголосив, що смерть на Донбасі не запанує і РФ буде обов’язково вигнана звідти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення окупантами льодової арени у Дружківці є черговим зізнанням держави-терориста, з чим вона прийшла на Донбас.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 3 січня.

"Вчора російські терористи зруйнували льодову арену в Дружківці Донецької області. Ракетою. Ця льодова арена – "Альтаїр" – почала працювати ще до війни, коли до приходу Росії Донбас мав нормальне життя. Там тренувалися діти. Працювала дитяча спортивна школа. Відбувалися хокейні змагання. Там люди займалися спортом, святкували й просто раділи життю", – розповів Зеленський.

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Він додав, що на арені побували багато жителів Краматорська, Словʼянська, Костянтинівки, Бахмута, Покровська, Донецька, Торецька та інших міст і сіл Донбасу. Минулого року її використовували для збору та розподілу гуманітарної допомоги.

"Російська ракета проти "Альтаїра" в Дружківці – це чергове зізнання держави-терориста. Зізнання, з чим вона прийшла на Донбас і що ми звідти обовʼязково виженемо. Смерть на Донбасі не запанує, і маємо зробити все, щоб викинути її триколор із Донбасу та інших земель України", – наголосив президент.

Зеленський за 3 січня: маємо зірвати російський сценарій - терористи повинні програти

Нагадаємо, в ніч проти 3 січня окупанти завдали кількох ракетних ударів по Дружківці на Донеччині. Була зруйнована місцева льодова арена "Альтаїр", а також пошкоджені будівлі МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок та господарські споруди. Одна людина зазнала поранення. Останнім часом арена працювала як склад гуманітарної допомоги.

Гендиректор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко розповів, що "Альтаїр" була відкрита 2013 року і стала "другим домом" для клубу від 2014-го.

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