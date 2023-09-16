Зеленський про підготовку Форуму оборонних індустрій: "Будуть конкретні результати"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що продовжується робота з міжнародними партнерами щодо підтримки України у війні.

Про це президент розповів 16 вересня у своєму щоденному зверненні до українців.

"Готуємо сильну другу половину вересня – сильну як у роботі з нашими міжнародними партнерами, так і тим, які рішення реалізуємо тут в Україні. Вже заплановані десятки перемовин, вже є чіткий графік зустрічей. Будуть не менш чіткі та конкретні результати. Продовжуємо підготовку Форуму оборонних індустрій – першого такого заходу, який відбудеться в Україні. Вже цієї осені відбудеться. Інтерес до Форуму дуже високий. І це повністю відображає силу й потенціал України, нашу спроможність захистити себе й допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі.

"Наше завдання абсолютно очевидне – дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів", - наголосив президент.

Володимир Зеленський також подякував країнам-партнерам за підтримку України.

"За цей тиждень ми маємо суттєвий прогрес в реалізації наявних оборонних домовленостей та інших пакетів підтримки. Данія, дякую за новий оборонний пакет. І це вже 12 пакет: техніка, боєприпаси, ракети для нашого захисту неба. Німеччина, дякую за нову партію військової допомоги. Бельгія – затверджено участь у тренуванні наших пілотів. Дякую, Норвегія, рішення про додаткові кошти на відновлення України. Дякую, Південна Корея за нову домовленість про фінансову підтримку, Сполучені Штати – нове рішення про санкції, щоб обмежити здатність Росії до терору, дякую", – сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський показав свіжі фото з фронту.

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