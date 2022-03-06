Зеленський про плани Росії обстріляти підприємства: "Не почув реакції від жодного лідера світу"

Зеленський про плани Росії обстріляти підприємства: "Не почув реакції від жодного лідера світу"

Росіяни анонсували заплановані звірства, тому що немає реакції світу, сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не почув реакції жодного лідера світу на анонсований Росією обстріл українських підприємств оборонного комплексу.

Про це український лідер сказав під час свого відеозвернення 6 березня.

"На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території, наших підприємств оборонного комплексу. Більшість побудовані десятиліття тому ще радянською владою, побудовані у містах, а зараз вони – посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей. Сотні тисяч живуть поряд. Це вбивство, свідоме вбивство", – заявив Зеленський.

"Я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика реакції на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів. Вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що мовчання. Жодного слова, ніби західні лідери розчинились на цей вечір, на цей день. Сподіваюсь, що хоча би завтра ви це помітите, відреагуєте, щось скажете", – наголосив президент.

"Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку, ми точно знаємо, як підуть накази за вертикаллю командування. Ми знаємо все і не пробачимо нічого", – додав голова держави.