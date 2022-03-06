Зеленський про плани Росії обстріляти підприємства: "Не почув реакції від жодного лідера світу"

Росіяни анонсували заплановані звірства, тому що немає реакції світу, сказав президент.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не почув реакції жодного лідера світу на анонсований Росією обстріл українських підприємств оборонного комплексу.
Про це український лідер сказав під час свого відеозвернення 6 березня.
"На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території, наших підприємств оборонного комплексу. Більшість побудовані десятиліття тому ще радянською владою, побудовані у містах, а зараз вони – посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей. Сотні тисяч живуть поряд. Це вбивство, свідоме вбивство", – заявив Зеленський.
"Я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика реакції на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів. Вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що мовчання. Жодного слова, ніби західні лідери розчинились на цей вечір, на цей день. Сподіваюсь, що хоча би завтра ви це помітите, відреагуєте, щось скажете", – наголосив президент.
"Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку, ми точно знаємо, як підуть накази за вертикаллю командування. Ми знаємо все і не пробачимо нічого", – додав голова держави.
Звернення Президента України Володимира Зеленського 06.03.2022
«Сьогодні – Прощена неділя. Але ми не пробачимо сотні й сотні жертв. Тисячі й тисячі страждань. І Бог не пробачить. Ні сьогодні. Ні завтра. Ніколи. І замість Прощеного буде Судний день». Звернення Президента України Володимира Зеленського.Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 6 березня 2022 р.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.