Зеленський - про покарання для Росії: "Справедливість має бути такою ж, як після Другої світової війни"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росію потрібно покарати за воєнні злочини проти України. Справедливість повинна бути такою ж, як це було після Другої світової війни щодо злочинів нацистів.

Про це він сказав 29 листопада під час свого звернення до українців.

Україна співпрацює з Нідерландами, які допомагають зі створенням офісу прокурора для збору доказів воєнних злочинів.

"Працюємо з Францією, яка допомагає нам у польовій роботі з документування російського зла. І маємо об’єднати світову більшість на підтримку проекту резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо спецтрибуналу. Ми маємо розробити необхідну юридичну архітектуру, щоб трибунал запрацював. Маємо повністю реалізувати цей пункт нашої формули миру й реально забезпечити справедливість після цієї війни так само, як і після Другої світової. Вірю, що Велика Британія проявить своє лідерство саме в цій боротьбі за справедливість", - сказав президент.

Геноцид в Україні

Російські терористи в Україні у ХХІ столітті влаштували геноцид. Окупанти катують, вбивають цивільних та військових. Також РФ здійснює ракетний терор проти українців, запускаючи ракети по енергетичній інфраструктурі та житлових будинка. За даними міністра оборони Олексія Резнікова, Росія від 24 лютого 2022 року завдала по нашій державі 16 тисяч ракетних ударів, 97% - по цивільних об'єктах.

Сенат Чехії уже визнав злочини РФ в Україні геноцидом українського народу. Також Канада офіційно визнала злочини Росії проти України геноцидом українського народу. Латвія та Естонія ухвалили такі ж рішення.

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