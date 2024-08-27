Зеленський про Покровський напрямок: "Не можна: ви сто тисяч – і ми сто тисяч, у нас була така операція"

Президент зазначив, що росіяни на Покровському напрямку не відступають, адже у разі цього їх розстрілюють.

Запеклі бої на Покровському напрямку – найважчій ділянці фронту – тривають. Водночас рішення про те, кому і в якій кількість зараз бути там, залежить від військових.

Про це президент заявив під час пресконференції 27 серпня.

"Безумовно, це рішення військових: кому бути на Покровському напрямку, в якій кількості тощо. Але ви повинні зрозуміти, вони (російські окупанти – ред.) там не відступають. Повертаючись назад, їх розстрілюють. Я про російську армію. І вони будуть тиснути. Для них це потрібно. Як ситуація з Бахмутом. Вони там положать 50-60 тисяч людей. Ви це побачите. Ви дуже скоро зрозумієте ці цифри. В цьому – історія", – зазначив президент.

Рішення про те, кому і в якій кількість зараз бути на найважчому Покровському напрямку, залежить від військових, наголосив він.

"Тому не можна просто: ви сто тисяч – і ми сто тисяч. У нас була вже така одна операція. Я вважаю, що це неправильно. І я дуже радий, що головком Сирський так само вважає", – сказав президент.

За його словами, з Олександром Сирським щоденно обговорюють посилення Покровського напрямку, а також Торецького і Харківського.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, як Курська операція вплинула на Покровський напрямок. Там за попередню добу, 26 серпня, ЗСУ відбили 170 російських атак.