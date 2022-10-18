Зеленський про постачання іранської зброї Росії: "Кремль визнав своє військово-політичне банкрутство"

Росія перебуває на траєкторії свого програшу й намагається втягнути у свої спільники в терорі інші країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль визнав своє військово-політичне банкрутство, звернувшись про допомогу до Ірану.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 18 жовтня.

"Опрацьовуємо всі можливі сценарії. І, звичайно, все це поєднується з нашими заходами для посилення оборони проти дронів. Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклон у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони й ракети", – говорить він.

За словами Зеленського, РФ перебуває на траєкторії свого програшу.

"Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе. Лише додатково доводить світу, що Росія – на траєкторії свого програшу й намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось. Обов'язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Але зараз на тактичному рівні завдяки іранським дронам у терористів іще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії. Все це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки", – говорить він.

Президент підкреслив, що українці вже довели, що не бояться жодних загроз.

"237 днів цієї війни доводять, що ми здатні знайти відповідь на будь-які загрози. Якщо діємо разом – усі українці й народи вільного світу", – підсумував глава держави.

Передача Росії іранських ракет та дронів

Як пише Reuters, Іран надасть Росії ракети класу "земля-земля" та додаткові безпілотники. Угоду уклали 6 жовтня.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Може бути й інше замовлення, яке окупанти розраховують отримати.

Українське МЗС звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців, оскільки ця країна передала агресорові свої дрони та досі цинічно це заперечує. Дмитро Кулеба анонсував розрив дипломатичних стосунків з Іраном.

Український міністр наголосив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе, як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.