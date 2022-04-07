Зеленський - про призупинення роботи Росії у Раді ООН: Вона вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини

Зеленський - про призупинення роботи Росії у Раді ООН: Вона вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини

Президент України заявив, що РФ - найбільша загроза на планеті для свободи та безпеки людини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Генасамблеї ООН про призупинення роботи країни-агресорки у Раді ООН з прав людини.

У своєму відеозверненні 7 квітня глава держави подякував країнам, які підтримали це рішення.

"Маємо сьогодні непогану дипломатичну новину. Росія поступово програє навіть на тих майданчиках, які розглядала як цілком комфортні для себе. Зокрема, Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про зупинення членства Росії в Раді ООН з прав людини. Цілком логічно, цілком справедливо. Але також не без боротьби за це рішення. Вдячні тим державам, які підтримали це. Росія вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини. Можливо, колись це зміниться. Але поки що Російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно. А почалися роботи ще й по розбиранню завалів у Бородянці.

Там значно все страшніше. Ще більше жертв російських окупантів. А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі?! Там майже на кожній вулиці - те, що світ побачив в Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така жорстокість, такі страшні злочини...", - заявив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 43-го дня війни

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