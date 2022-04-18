Зеленський про ракетні удари по Львову: "Ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше"

18 квітня окупанти поцілили у закинуті склади та шиномонтаж.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по Львову.

Так, вранці, 18 квітня, окупанти поцілили у закинуті склади та шиномонтаж. У відеозверненні очільник країни зазначив, що удари по Львову, по Дніпропетровщині та будь-які інші російські удари означають лише одне – Україна, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети в нашій країні.

"Кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи, покоління за поколінням сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити і ми це обов'язково зробимо", – додав він.

"Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба": звернення Зеленського за 18 квітня

Нагадаємо, на СТО, у яку влучила російська ракета, перебувало приблизно 20 людей. Загинули 7 невинних мирних жителів, четверо з них – працівники станції технічного обслуговування. Поранення отримали 11 цивільних, серед них є дитина.

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